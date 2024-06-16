7 أطعمة تحارب الحساسية الموسمية.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حمى القش عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية، مثل: الدموع وحكة العيون وألم الحلق وسيلان الأنف واحتقانه.

وعندما يتنفس الشخص هذه المواد المسببة للحساسية يطلق الجسم مادة كيميائية طبيعية تسمى "الهستامين"، ما يؤدي إلى الاستجابة للحساسية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

والكيرسيتين من أحد مضادات الأكسدة الموجودة في العديد من الأطعمة الشائعة، والتي ثبت أنها تساعد في تخفيف الحساسية ومنع الإنزيمات التي تسهم في الالتهاب، مثل: الهيستامين.

وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت على 66 شخصا في اليابان، أن أولئك الذين تناولوا 200 مللجم من الكيرسيتين يوميا لمدة 4 أسابيع، انخفضت أعراض الحساسية لديهم، مثل: حكة العين والعطس وسيلان الأنف، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا عقارا وهميا.

الأطعمة الغنية بـ الكيرسيتين وتحد من الحساسية الموسمية:

1. الشوكولاتة الداكنة

يمكن تناول مربعين من الشوكولاتة الداكنة لإرضاء شهيتك مع الحصول على بعض "كيرسيتين" المضاد لحمى القش".

2. شاي البابونج

يسهم في منع نوبات العطس الناجمة عن حمى القش، وذلك بفضل احتوائه على مادة "كيرسيتين".

3. الأعشاب

إضافة البقدونس والشبت والكزبرة والزعتر والمريمية، يسهم في تعزيز النكهة وزيادة تناول كيرسيتين.

4. التفاح

دمج التفاح الغني بالكيرسيتين سيساعد على تقليل الأعراض، ولكن تأكد من تناول القشرة".

5. الطماطم

غالبا ما يوجد "كيرسيتين" في الأطعمة الملونة، وتعد الطماطم أحد أفضل المصادر.

للحفاظ على محتوى "كيرسيتين" في الطماطم، تناولها نيئة أو اختر طرق الطبخ التي تحافظ على العناصر الغذائية".

6. البصل

يمكنك إضافة البصل إلى البطاطس المقلية مع الخضار المشكلة أو السلطة اليونانية للحصول على وجبة "كيرسيتين" سريعة".

7. الفلفل الحلو

يُعتقد أن "كيرسيتين" يعمل مع فيتامين "سي""، لذا تناول الفلفل مع البروكلي أو الخضار الغنية بفيتامين "سي".

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