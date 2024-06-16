ما فوائد وأضرار الفلفل الحلو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة أنجيليكا ديوفال خبيرة التغذية الروسية أنه بالرغم من فوائد الفلفل الحلو إلا أنه قد يضر ببعض الفئات.

يحتوي الفلفل الحلو على نسبة عالية من فيتامين سي وB والكوبالت، وبالتالي فهو مفيد للمرضى الذين يعانون من خلل في الغدة الدرقية، وعدم التوازن الهرموني، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، نظرا لأنه مع فيتامين سي يحسن عملية امتصاص الحديد، وفقا لصحيفة "نوفوستي".

وبالرغم من ذلك فإنه يمتلك خصائص ضارة، لأنه ينتمي إلى فصيلة الباذنجانيات، التي تحتوي على مواد شبه قلوية ونيتروجين ذات نشاط بيولوجي، ما يؤثر سلبا في الصحة.

وتحتوي نباتات فصيلة الباذنجانيات على سموم معينة مواد شبه قلوية (قلويدات).

لذا إذا كان الشخص يعاني من أمراض الكبد أو الكلى، أو الجهاز الإفرازي (excretory system) فمن الأفضل تجنب تناول جميع منتجات فصيلة الباذنجانيات من النظام الغذائي تماما، مثل: البطاطس والباذنجان والطماطم، وذلك لأنها يمكن أن تسبب التسمم، وإذا كان الكبد والجهاز الإفرازي مثقلة بالفعل، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم حالته.

الفئات الممنوعة من الفلفل الحلو:

-الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.

-مرضى الذبحة الصدرية.

-أمراض المفاصل.

-التهاب المعدة في المرحلة الحادة.

-تقرحات في الجهاز الهضمي.

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