ماذا يفعل تناول لحمة الرأس في مستويات الكوليسترول؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لحمة الرأس من الأكلات الرئيسية على المائدة في عيد الأضحى المبارك، ولكن بالرغم من فوائدها، فإن هذه الوجبة تُشكل خطرا على من يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

تأثير لحمة الرأس على مستويات الكوليسترول

الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، قالت لـ"الخليج 365"، إن لحمة الرأس من الأكلات الغنية بالدهون المشبعة، التي تعد من العوامل الرئيسية لرفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يسبب تصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا يوصي استهلاكها باعتدال دون إفراط، تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية.

فئات أخرى ممنوعة من تناول لحمة الرأس

مرضى القلب

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول، وهو عاملا خطرا لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

مرضى النقرس

يوصى هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكها، لاحتوائها على نسبة عالية من البورين، الذي يتسبب في ارتفاع حمض اليوريك بالدم.

مرضى الكبد

بفضل احتوائها على الدهون المشبعة، التي تتسبب في زيادة نسبة الدهون الضارة في الدم، وهو ما يشكل خطرا على صحة مرضى الكبد.

مرضى السمنة

تحتوي هذه الأكلة الشعبية على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وتناولها بكثرة يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.