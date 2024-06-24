لحظات رومانسية تحولت لـ كارثة.. فتاة تغرق أمام أعين زوجها وهذا ما حدث ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحولت لحظة رومانسية على شاطئ البحر إلى مأساة حقيقية، حيث جرفت الأمواج فتاة، بينما كانت تتجول مع زوجها على الشاطئ في مدينة سوتشي الروسية.

وفقا لموقع "indianexpress" انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اللحظات المرعبة التي عاشتها البالغة من العمر 28 عاما.

تفاصيل الواقعة

يظهر الفيديو الشابة مع زوجها وهما يستمتعان بوقتهما على الشاطئ، وفجأة، اجتاحتهما موجة قوية جرفتهما بعيدا عن الشاطئ، بينما حاول حبيبها دون جدوى إنقاذها.

نهاية مأساوية

انتهى الفيديو المؤلم بمشهد مأساوي، حيث ظهر الرجل في حالة ذهول واضحة وهو يبحث عن زوجته وسط الأمواج ، دون جدوى.

ووفقا للتقارير، قام رجال الإنقاذ بتوسيع نطاق بحثهم من شاطئ ريفييرا إلى منطقة مامايكا الصغيرة، وحتى الآن لم يأت البحث عن الفتاة بأية نتائج حتى الآن،رف الشابة بينما كان يكافح صديقها لإنقاذ نفسه.