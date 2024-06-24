امرأة تتهم أختها وزوجها بممارسة السحر الأسود للتخلص منها.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادثة غريبة، اتهمت امرأة هندية أختها وزوجها بممارسة السحر الأسود، الأمر الذي أصاب الشرطة بالذهول.

وتزوجت الأختان " هوني سود وميني سود" اثنين أخوات من نفس المنطقة، بحسب ما ذكر موقع "نيوز 18".

واتهمت"هوني" مع زوجها "سمير" وابنتيها "ميهك ومنات" شقيقتها "ميني" وزوجها "آدارش" بخلط مواد سامة في طعامهم ومحاولة قتلهم أمام الشرطة.

وكشفت هوني للشرطة أن شقيقتها ميني ذهبت إلى المنزل مع امرأة تدعى "رانو" وخلطت شيئا في طعامهم وبعد أن قبضت عليهم هوني، دخلوا في جدال وشجار حاد.

ولكن قالت ميني في دفاعها، إن شقيقتها وصهرها وزوجها يريدون طردها من المنزل، وهي تتعرض للتعذيب على أيديهم طوال العامين الماضيين.

كما اتهمت ميني زوجها آدارش بممارسة السحر الأسود من خلال وضعه داخل الليمون، وأوضحت إنه قام بعصر الليمون الموجود في المنزل وخلطه في الطعام.

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