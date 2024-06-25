ما أسباب وعلاج مرض "الزانثلازما"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت الجمعية الألمانية لطب العيون من أن "الزانثلازما" مؤشرا على أمراض خطيرة.

وتظهر الزانثلازما على شكل عُقيدات صفراء اللون على الجفون، وهي عبارة عن رواسب دهنية تتراكم تحت الجلد.

وأوضحت الجمعية أن أسباب الزانثلازما، تشمل ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ومرض السكري والتهاب البنكرياس وأمراض الكبد مثل الكبد الدهني الكحولي وتليف الكبد.

ونصحت الجمعية بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور الزانثلازما.

يعتمد علاج الزانثلازما على معالجة السبب الكامن وراءها، بالإضافة إلى إزالة الرواسب الدهنية.

بالإضافة إلى، العلاج الدوائي للمرض الرئيسي واتباع نمط حياة صحي، يمكن التخلص من الزانثلازما من خلال استئصالها جراحيا، بواسطة أحد الإجراءات التالية:

الليزر.

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