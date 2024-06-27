في موسمه.. لن تتوقع ما يفعله التين الشوكي لمريض الكلى والكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

التين الشوكي فاكهة صيفية لذيذة وغنية بالفوائد الصحية، ولها تأثيراتها المذهلة على مرضى الكلى والكبد، ووفقا لحديث الدكتور سعيد شلبي استشاري الكبد لمصراوي، يُساعد التين الشوكي على تحسين وظائف الكلى من خلال خصائصه المضادة للالتهابات ومدرّات البول.

يُقلّل من خطر حصى الكلى

يُساعد محتوى الألياف العالي في التين الشوكي على منع تكون حصى الكلى، ويُساعد أيضا على خفض ضغط الدم المرتفع، وهو أحد العوامل الرئيسية لمرض الكلى.

فوائد التين الشوكي لمرضى الكبد

يُحسّن وظائف الكبد:

يُساعد التين الشوكي على حماية الكبد من التلف وتحسين وظائفه.

يُقلّل من الالتهاب:

يُساعد التين الشوكي على تقليل الالتهاب في الكبد، وهو أحد أسباب تلف الكبد.

يُحارب الجذور الحرة:

يُساعد التين الشوكي على محاربة الجذور الحرة التي تُسبب تلف الكبد.

نصائح لتناول التين الشوكي لمرضى الكلى والكبد

رغم فوائده، فإن الإفراط في تناول التين الشوكي قد يُسبب بعض الآثار الجانبية، مثل الإسهال.

يجب عليك استشارة الطبيب المختص قبل تناول التين الشوكي، خاصةً لمرضى الكلى والكبد الذين يتناولون أدوية معينة.

انتبه لطريقة التحضير

يُنصح بتناول التين الشوكي طازجًا أو عصيرًا، وتجنب تناوله مجففًا أو مضافًا إليه السكر.

يُمنع تناول التين الشوكي لمرضى الكلى الذين يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم.

يُنصح مرضى الكبد بتناول كميات قليلة من التين الشوكي تجنبًا لارتفاع مستويات البيليروبين في الدم.

يُعدّ التين الشوكي مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الهامة التي تُفيد مرضى الكلى والكبد.

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