6 أطعمة غنية بالبروتين لتعزيز صحتك.. تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث الكثيرون عن مصادر غنية بالبروتين لتعزيز صحتهم وبناء أجسام قوية.

في هذا الصدد، نذكر لكم قائمة بـ 6 من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين والتي يُمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، وفقا لموقع "Eating Well".

الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين، حيث يحتوي كوب واحد منه على 20 جرام من البروتين بالإضافة إلى البروبيوتيك.

الجبن القريش

بسبب محتواه العالي من البروتين، حيث يوفر كوب واحد منه حوالي 25 جرام.

البيض

البيض مصدرا غنيا بالبروتين الكامل، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

سمك السلمون

مصدرا رائعا للبروتين، حيث يحتوي على 17 جراما من البروتين لكل 100 جرام، كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تُفيد الصحة العامة.

الديك الرومي

غني بكمية عالية من البروتين، كما أنه خالى من الدهون، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات B والزنك والسيلينيوم.

البقوليات

مثل العدس والفاصولياء والبازلاء مصادر ممتازة للبروتين النباتي، وغنية بالألياف الغذائية والمعادن.

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