5 نصائح للحفاظ على صحة أمعائك خلال فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الجسم أكثر عرضة للجفاف، ما يؤثر سلبا على صحة الجهاز الهضمي.

لذا، إليك 5 نصائح ذهبية لتحسين صحة أمعائك وتنظيم حركات الأمعاء خلال فصل الصيف، وفقا لموقع "Health Shots".

الألياف الغنية بالألياف

يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، حيث تساعد على زيادة حجم البراز وتليينه، ما يُنظم حركات الأمعاء ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تناول البروبيوتيك

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل: الزبادي والكفير والكيمتشي واللبن والمخلل والكومبوتشا، تُعزز توازن ميكروبيوم الأمعاء، ما يُحسن عملية الهضم ويخفف من أعراض الإسهال والإمساك وآلام المعدة.

التقليل من الكافيين

بينما يُنشط كوب من القهوة أو الشاي صباحا، إلا أن الاستهلاك المفرط للكافيين يُهيج بطانة الأمعاء ويعطل عملية الهضم.

ترطيب الجسم

يوصي بشرب كميات كافية من الماء لضمان ترطيب الجسم بشكلٍ سليم، حيث يساعد الماء على تكسير الطعام

وتسهيل هضمه، ويمنع الإمساك.

كما يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل: الخيار والبطيخ والبرتقال.

الكركم

أضف الكركم إلى نظامك الغذائي بشكل منتظم، لما له من خصائص مضادة للالتهابات تفيد صحة الأمعاء.

ويحتوي الكركم على مركب الكركمين، الذي يقلل الالتهاب في الأمعاء ويُخفف أعراض متلازمة القولون العصبي.

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