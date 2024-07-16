تزامنا مع صيام يوم عاشوراء- كيف تتفادى العطش أثناء الصيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

صيام يوم عاشوراء فرصة كبيرة لنيل الأجر والثواب، والمغفرة من الله عز وجل، ولكن قد يواجه بعض الصائمين صعوبة في التغلب على الشعور بالعطش، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وطول ساعات الصيام التي قد تصل إلى 13 ساعة تقريبا.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن هناك بعض النصائح الفعالة للتغلب على العطش أثناء صيام عاشوراء، ولكي تستمتع بيوم صيام مريح عليك اتباع التالي.

أثناء النهار

وأشارت إلى ضرورة اتباع تلك النصائح أثناء النهار والتي تتمثل في ما يلي:

تجنب الأنشطة المجهدة، والتي تتسبب في التعرق، وفقدان الماء.

تجنب الخروج من المنزل في ساعات الزروة.

ارتداء الملابس الفضفاضة، الفاتحة.

استخدام المرطبات منعا للجفاف.

استخدام بخاخ الماء على الوجه.

خذ حمام بارد.

وقدمت عدة نصائح لصائمين عاشوراء على الإفطار والتي تتمثل فيما يلي:

الإفطار على الماء والتمر، يساعدان على ترطيب الجسم، ومده بالطاقة والماء المفقودة.

تناول وجبة إفطار صحية تحتوي على العناصر التي حتاجها الجسم.

تجنب المشروبات المملحة والمحلاه.

شرب الماء بانتظام لاستعادة ترطيب الجسم مرة أخرى.