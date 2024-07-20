الامارات | متلازمة التعب المزمن.. الأسباب غير معلومة على وجه الدقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز علاج التعب في مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، بأن متلازمة التعب المزمن (Chronic Fatigue Syndrome) تعني معاناة التعب والإرهاق ومشكلات ذهنية ونفسية على مدار فترة زمنية طويلة، حتى مع بذل قليل من الجهد.

وأضاف المركز أنه مع مرور الوقت يصبح المريض غير قادر على العمل، ويصير طريح الفراش ويحتاج إلى الرعاية الطبية.

وأوضح المركز أن أسباب متلازمة التعب المزمن غير معلومة على وجه الدقة، لكن يرجح الأطباء أنها ترجع إلى عدوى فيروسية، على سبيل المثال، الإصابة بفيروس «إبشتاين - بار» الذي يسبب حمى «فايفر» الغدية أو فيروس «كورونا».

وتشمل الأسباب المحتملة أيضاً اختلالات في التوازن الهرموني (هرمونات الغدة النخامية، مثل هرمون الغدة الدرقية والكورتيزول)، أو اختلالات في الجهاز العصبي (التهابات مزمنة، أو تغيرات في الناقلات العصبية مثل السيروتونين)، أو أمراض المناعة الذاتية، أو الاضطراب الشديد في استقلاب الطاقة في «الميتوكوندريا» التي تُعدّ بمثابة محطات الطاقة في الخلايا.

وإلى جانب التعب المزمن تشمل الأعراض أيضاً الصداع وآلام الأطراف وآلام وضعف العضلات والمفاصل واضطرابات النوم الشديدة، ومشكلات الجهاز الهضمي ونقص المعادن والفيتامينات وتورم العقد اللمفاوية، ومشكلات القلب والأوعية الدموية وقِصر النفس، وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وأشار المركز الألماني إلى أنه ليس هناك علاج محدد لمتلازمة التعب المزمن، وإنما تواجه الأعراض، كل على حدة، إذ يتم مثلاً مواجهة الألم من خلال المسكّنات، بينما يواجه نقص الفيتامينات والمعادن من خلال المكمّلات الغذائية.