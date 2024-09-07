توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024

مهنياً: يحتفظ لك الحظ بارباح وازدهار مع وجود القمر في برجك مشكلا مثلثا فلكيا مع المشتري كوكب الحظ الاكبر في الجوزاء ومن ثم ينتقل القمر الى برج العقرب الى البيت الثاني بيت المال ما يجعلك تبحث جديا في امور المال تدفع تقبض في تعديل على دفعة معينة

عاطفياً: يعرف قدرك العاطفي انعطافا مهما وكبيرا ويحيطك كوكب الزهرة الذي لا يزال يتنقل في برجك باجواء الحب والرومانسية ويعدك بلقاءات مثيرة للاهتمام وسوف يساعدك على حل المشاكل والقضايا المعقدة والعالقة ما يجعلك تعيش لحظات سعيدة الى جانب الشريك الاولاد والاهل للعازب اذا كنت تعيش علاقة جدية فتوقع ان تزدهر وان تتعزز الروابط ومن المحتمل ان تتزوج