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وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نظيره البريطاني غرانت شابس.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

العلاقات البريطانية

كما بحثا مجالات التعاون الدفاعي المشتركة، وتطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.
وناقشا الجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات، بما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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