شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية البريطانية

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نظيره البريطاني غرانت شابس.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.كما بحثا مجالات التعاون الدفاعي المشتركة، وتطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.وناقشا الجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات، بما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.