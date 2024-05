شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير.وشملت محافظة محايل، ومراكز بلّسمر، وبلّحمر، وطبب، وعقبة الصماء، سالت على إثرها الأودية والشعاب. إلى ذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة يوم غد تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على محافظات العيص، والمهد، ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساء.