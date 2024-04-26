شكرا لقرائتكم برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج ريف عن تفاصيل المنتجات المشمولة بالدعم في الجوف ومحافظة طبرجل.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “ما هي المشاريع اللي تدعمها منصة ريف في الجوف محافظة طبرجل؟”.

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دعم برنامج ريف في الجوف

وأكد برنامج ريف أن القطاعات والمنتجات المشمولة بالدعم والمستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة الجوف تشمل التالي:

– العسل

– الرمان

– المشمش

– الخوخ

– البخارى

– العنب

– الفراولة

– الليمون

– اللوز.

وأضاف أن القطاعات المشمولة بالدعم تتحدد حسب الميز النسبية لكل قطاع.

أيضًا، أوضح برنامج ريف السعودية، أن مدة دراسة الطلب للمستفيدين ثلاثة أشهر أو 90 يومًا من بداية إنشاء الطلب.

برنامج ريف ومدة دراسة الطلب

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة دراسة الطلب للحصول على الدعم.

وقال برنامج ريف: “مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90 يومًا من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك، نشكر لك تواصلك”.

ما هو برنامج ريف ؟

هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

وتشمل الأنشطة المحلية، زراعة البن العربي، زراعة الفواكه خاصة الفراولة والعنب والليمون والمانجو ومنتجات النحل وإنتاج العسل إضافة إلى زراعة المحاصيل البعلية مثل الحبحب البعلي والذرة الرفيعة والدخن والقمح كما تشمل منتجات الفل الجيزاني والورد الطائفي.

شروط الحصول على دعم ريف:

ويشترط للاستفادة من دعم ريف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.