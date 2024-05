شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لقطات مثيرة لحظة هطول أمطار غزيرة على الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في الطائف

#من_بشائر_الخير سيول وادي لية جنوب #الطائف الجمعة ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ اللهم بارك pic.twitter.com/j0oZQNPGlE — عبدالمحسن الأزوري (@MohsnAlazwri) April 26, 2024

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة الطائف هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.وشملت عقبة الهدا ووادي محرم والغديرين وبلاد طويرق ووادي البني وجباجب.وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.This is a Twitter Status سيول وادي لية جنوب This is a Twitter Status الجمعة ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ اللهم بارك This is a Twitter Status— عبدالمحسن الأزوري (@MohsnAlazwri)المديرية العامة للدفاع المدني الجميع دعت لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.كما شددت على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.