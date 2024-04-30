شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع القمة العربية الإسلامية الاستثنائية يؤكد دعمه لجهود حل القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.