رئيس الوزراء الباكستاني: علاقتنا مع المملكة تشهد نموًا متواصلًا

الدمام - شريف احمد - ثمن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية التي تشهد نموًا متواصلًا، مشيدًا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، لتعزيز الشراكة الاقتصادية التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك في بيان صادر يوم الثلاثاء، عقب ختام مشاركتة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

دفعة متقدمة

وأفاد شهباز شريف أن وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين سيزورباكستان خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن الزيارة ستعطي دفعة متقدمة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد عزم حكومته على تحقيق التفاهم الذي توصلت إليه قيادة البلدين.



