شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: عبادة الله هي أسمى معاني الحرية والكرامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضح فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، فضل عبادة الله، بالتزام شرع الله أمرًا ونهيًا، وأكد أنه عبد الله الحق من يرضى ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله. عبادة الله فرض حتى الموت وبين أن العبادة لا تسقط عن أحد مهما بلغت منزلته، وأن أمر دائم في حياة الفرد، وأكد ذلك بقول الله تعالى "فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين". فاليقين هو الموت بإجماع المفسرين.

وأضاف أنه حتى أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ظل يعبد ربه حتى وافته المنية. فضل وجزاء عبادة الله وأكد فضيلة الشيخ أن العبودية لله عز وشرف، ولا شيء أشرف للمؤمن من الوصف بالعبودية، وهي تلك الصفة التي وصف الله بها نبيه في أشرف أحواله، في ليلة الإسراء والمعراج.

ووضح أن أفضل عباد الله، من يتقربون إلى الله بعبوديته. خسارة البعد عن الله وقال خطيب المسجد أن الله ذم المستكبرين عن عباده، وأكد دخولهم النار، وكل من استكبر خسر دينه ودنياه.

وأضاف أن من العباد من يأتمر بهواه يتبع ما تشير إليه نفسه، وهناك من تعلق بالدنيا، فرضي بها وبما تعطيه فقط.

لكن كل من تعلق قلبه بشيء غير الله فهو عبده، وقال النبي فيهم أنهم متعوسون. ويجب على المرء التحرر من عباده المخلوق، والانغماس بعبادة الخالق. فمن عبد أي شيء آخر وقعت عبادته للشيطان. عبادة الله هي أسمى معاني الحرية وأكد فضيلة الشيخ أن عبادة الله هي الحرية والكرامة، وتحرر العبد من الخضوع لكل ما دون الله، هي أسمى معاني الحرية.