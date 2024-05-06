شكرا لقرائتكم خبر عن أبها.. 60 طالبًا يوثقون موسم "الجاكرندا" بـ100 عمل فني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنتج أكثر من 60 طالبًا وطالبة في تعليم عسير، نحو 100 عمل فني توثق موسم "الجاكرندا"، في شارع الفن بمدينة أبها، بالتزامن إطلاق هوية عسير السياحية، ومشاركة فاعلة من فئات المجتمعين التعليمي والمحلي، بحضور قيادات التعليم في المنطقة.وأكد مدير التعليم في المنطقة فهد عقالا أن الفعالية التي انطلقت تحت شعار "ذائقة سمت وأنامل أبدعت ولوحات تشكلت"، تأتي في إطار المبادرات والمشاركات المجتمعية التي ينفذها تعليم عسير، وتعنى بالذائقة الجمالية، والتفاعل المجتمعي بين مؤسسات التعليم والمكان والإنسان في المنطقة.توثيق أعمال الطلاب الفنيةوأسشار عقالا إلى أن الفعالية تهدف إلى توثيق أعمال الطلاب والطالبات الفنية من خلال تعريفهم بهوية عسير السياحية (عسير تهول) من خلال المشاركة بأعمال فنية وإبداعية في موسم أزهار الجاكرندا.