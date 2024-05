شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة: الدراسة عن بُعد حتى نهاية العام.. وتقديم موعد الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثالث التحريرية لمدارس تعليم مكة خلال الفترة من 1445/11/18هـ إلى 1445/11/22هـ (حضوريًا) ضمن اليوم الدراسي.وأوضحت أن العام الدراسي يستكمل حتى تاريخ 1445/12/4هـ بالتحويل إلى نموذج التعليم (عن بعد)؛ ويتم خلال هذه الفترة تنفيذ الاختبارات الشفوية ومعالجة الفاقد التعليمي عن طريق منصة مدرستي والمنصات المعتمدة لمدارس التعليم الخاص.