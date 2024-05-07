صلاحية جواز المسافرين إلى الدول العربية 3 أشهر

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ودعت الجوازات المواطنين إلى التأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف والاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة عبر منصة «أبشر» لإصدارها أو تجديدها وتسلّمها عن طريق الناقل البريدي.
وأكدت أهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي «أبشر» و«توكلنا» لا تخول صاحبها لذلك.
صلاحية جواز السفر:
- 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية.
- 6 أشهر لبقية دول العالم.
- بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر.
- المسارعة إلى التجديد للمواطنين والتابعين.
- التجديد قبل موعد السفر بوقت كاف.
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