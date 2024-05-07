شكرا لقرائتكم خبر صلاحية جواز المسافرين إلى الدول العربية 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية، و 6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر.

ودعت الجوازات المواطنين إلى التأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف والاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة عبر منصة «أبشر» لإصدارها أو تجديدها وتسلّمها عن طريق الناقل البريدي.

وأكدت أهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي «أبشر» و«توكلنا» لا تخول صاحبها لذلك.

صلاحية جواز السفر: