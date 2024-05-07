شكرا لقرائتكم خبر الصمعاني: قضاء التنفيذ يدخل مرحلة جديدة من التطور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن قضاء التنفيذ سيدخل مرحلة جديدة من التطوير ركائزها الجودة والدقة والسرعة.

وثمن الصمعاني دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقطاع العدلي.

وأشار خلال لقائه رؤساء محاكم التنفيذ في الرياض أمس الاول، إلى تطور قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره بما يحقق غايات نظام التنفيذ وأهدافه؛ الأمر الذي يدعم تقديم خدمات التنفيذ بجودة وكفاءة.

وأكد وزير العدل، أن كل هذه التطورات تستدعي الانتقال إلى قضاء تنفيذ أكثر تطورا وجودة وسرعة ودقة؛ بما ينعكس على تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، مشددا على الدور الرقابي لرئيس المحكمة، وأهمية استقبال شكاوى المستفيدين وحلها.

من تصريحات الوزير: