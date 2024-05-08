شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يدشن مشاريع بـ 212 مليون ريال خلال زيارته التفقدية لجازان والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات دعوية

تدشين المشاريع

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، فرع الوزارة بمنطقة جازان.والتقى بمدير ومنسوبي الفرع، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات، وذلك خلال زيارته الحالية للمنطقة، لتفقد قطاعات الوزارة والاطلاع على أهم المنجزات، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.وناقش معاليه الاحتياجات والمشاريع التي ينفذها الفرع، واستمع لتقرير عن أهم منجزات الفرع التي تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030.حيث بين التقرير أن عدد المناشط الدعوية المنفذة خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 526,623 منشطاً دعوياً، تناولت عددًا من الموضوعات في مجال العقيدة والأمن الفكري وتعزيز المواطنة، وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمر، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.كما قامت الوزارة خلال الأربعة الأعوام الماضية بتمكين عدد كبير من الكوادر الوطنية للعمل في الفرع حيث بلغ عددهم 4182 موظفًا وموظفة، وبلغ عدد مراقبي ومراقبات المساجد الآن 936 بعد أن كان عددهم 85 مراقبًا.في حين بلغ عدد حراس وحارسات الأمن 311 بعد أن كان عددهم سابقًا 10 حراس، وبلغ عدد الدعاة والداعيات 117 داعيًا وداعية بعد أن كان عددهم سابقًا 10 دعاة.وأوضح التقرير أنه تم بناء 246 مسجدًا وجامعًا خلال الخمس سنوات الماضية بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال، إضافة إلى اعتماد 10 مساجد وجوامع بمبلغ إجمالي وقدره 16 مليون ريال في الربع الأول من السنة الميلادية 2024، عن طريق إدارة المتبرعين.بعد ذلك قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتدشين عدد من مشاريع الفرع بمبلغ إجمالي يتجاوز 212 مليون ريال، شملت مشاريع الصيانة والتشغيل لمجموعة من الجوامع والمساجد لعدد 1812 مسجدًا وجامعًا بمبلغ إجمالي 111,154,191 ريالًا.كما تم تدشين 86 مسجدًا وجامعًا بمبلغ يتجاوز 98 مليون ريال عن طريق إدارة المتبرعين والشراكات المجتمعية، بالإضافة لمشروعات الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال تركيب حواجز زجاجية لـ100 جامع بمبلغ إجمالي 4,783,080 ريالًا.كما شملت المشاريع التي تم تدشينها فرق سيارات الصيانة المتنقلة الخاصة بصيانة المساجد والجوامع غير المشمولة بعقود الصيانة والنظافة والتشغيل في جميع محافظات المنطقة، حيث يتكون هذا المشروع من 11 فرقة فنية تعمل فيها كوادر سعودية تتولى صيانة الأعمال الكهربائية والتكييف والسباكة والصوتيات.ونوه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خلال كلمته لمنسوبي الفرع، بالدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة، لتؤدي رسالتها على أكمل وجه في الاهتمام بالدعوة إلى الله، والعناية ببيوت الله عمارة وترميما وصيانة، وتهيئتها بجميع الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المشاريع سيكون لها أثر كبير على مستوى المنطقة.وأكد أهمية الالتزام بالواجب المتمثل في خدمة بيوت الله، ونشر الدعوة والعقيدة الصافية على منهج السلف الصالح وتحقيق أهداف ورؤى القيادة الرشيدة، والقيام بتوعية الناس بواجباتهم تجاه دينهم وتجاه وطنهم وقيادتهم، حاثاً منسوبي الفرع على بذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.