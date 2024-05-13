اخبار السعوديه

وزير الخارجية ورئيس لجنة القانون الدولي الإنساني يستعرضان التعاون

0 نشر
واس - الرياض  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ورئيس لجنة القانون الدولي الإنساني يستعرضان التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال العويسى والوفد المرافق له.
وجرى استعراض أوجه التعاون في مجالات القانون الدولي الإنساني. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يستقبل وفداً من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني برئاسة سعادة رئيس اللجنة الدكتور جلال العويسى. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)

ضمان أمن وسلامة الإنسان

أيضا نوقش تعزيز التكامل الدولي فيما يخص دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الإنسان، في كافة أنحاء العالم.
حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا