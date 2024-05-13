شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري كازاخستان وأوروغواي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان المعين حديثاً لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف.

وتمنى الجبير لسفير كازاخستان، التوفيق في مهام عمله الجديد. سفير الأوروغواي كما استقبل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى المملكة الدكتور نيلسون جميل شعبان، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق.