نموذج لخفض نسب الملوثات في المنتجات الغذائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى تمكين آليات التعاون المشترك بين الأمانة وفرع البيئة؛ لوضع نموذج رقابي يحقق مخرجات عمل مستدامة تؤدي إلى خفض نسب الملوثات في المنتجات الغذائية المتداولة في أسواق النفع العام، شهد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر الإمارة أمس، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع. واستمع أمير القصيم إلى شرح موجز عن أهداف الاتفاقية ومضامينها لتشديد الرقابة على الأسواق والمزارع المنتجة للخضار والفاكهة، وتشكيل لجنة دائمة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تكون صلاحيتها سحب عينات لإجراء فحوصات عليها من المنتجات الزراعية داخل الأسواق، والمصادرة للمنتجات المخالفة، وإيقاف التوريد للأسواق من المزارع المخالفة.

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