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شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملة لتشجير مركز مراقبة تفويج الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم مبادرات للتشجير ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يُنَفّذ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبالتعاون مع الشراكة المجتمعية.
وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، المهندس رشاد الزهراني، أن مكتب الوزارة نظم حملة لتشجير بالتعاون مع مركز مراقبة تفويج الحجاج بطريق المدينة "الهجرة"، وذلك بحضور مدير مركز مراقبة التفويج "فهد بن علي عثمان"، ومنسوبي قسم البيئة بمكتب الوزارة.
تعزيز الشراكة المجتمعية
أضاف "الزهراني" ان مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في إتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في جميع المواقع بالمحافظة بهدف إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة.
فيما أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، على أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، و مشاركة المتطوعين في مبادرة "السعودية الخضراء" التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في إطار الجهود المستمرة للوصول للاعداد المستهدفة، التي تعد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، المهندس رشاد الزهراني، أن مكتب الوزارة نظم حملة لتشجير بالتعاون مع مركز مراقبة تفويج الحجاج بطريق المدينة "الهجرة"، وذلك بحضور مدير مركز مراقبة التفويج "فهد بن علي عثمان"، ومنسوبي قسم البيئة بمكتب الوزارة.
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تعزيز الشراكة المجتمعية
أضاف "الزهراني" ان مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في إتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في جميع المواقع بالمحافظة بهدف إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة.
فيما أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، على أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، و مشاركة المتطوعين في مبادرة "السعودية الخضراء" التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في إطار الجهود المستمرة للوصول للاعداد المستهدفة، التي تعد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.