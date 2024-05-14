شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليارات ريال.. تكلفة بناء وترميم وصيانة المساجد خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تقريراً أعدته وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة، عن المشروعات التي نُفذت لخدمة بيوت الله عن طريق فاعلي الخير خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك خلال تدشين يوم أمس الاثنين، الخامس من ذي القعدة لعام 1445هـ للنماذج التصميمية لبيوت الله، والتي تحاكي هويّة مناطق المملكة.وجاء في التقرير أن مشاريع فاعلي الخير التي جاءت وفق ضوابط وإجراءات التبرعات تنوعت مابين بناء جديد وترميم وفرش وأعمال تكييف بقيمة إجمالية بلغت5,843,509,622 مليار ريال.الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبناءً على توجيهات ومتابعة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خصصت إدارة مستقلّة للمتبرعين حيث تتولى إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لفاعلي الخير وذلك في إطار رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.