شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم خريجي الجامعات.. إطلاق هاكاثون "الابتكار للتغيير نحو الأفضل" والان نبدء بالتفاصيل



وتهدف تشجيع ودعم السعوديين من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل إلى الإبداع والابتكار في توفير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الوزارة الرقمية لتحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين. المجال الرقمي وتتكون المبادرة من ثلاث مراحل رئيسية، تتضمن المرحلة الأولى منها مرحلة الهاكاثون التي تشمل على تحديات رقمية متنوعة, يتم طرحها من قبل الوزارة بمشاركة 1000 فريق, ويجري خلالها تقييم ومراجعة جميع مشاركات الفرق وحصرها واختيار أبرزها, وعرضها على لجنة من الخبراء لتقييمها من حيث قابلية التطبيق والتنفيذ.

فيما تشمل المرحلة الثانية عقد ورش عمل شاملة ومتنوعة للفرق المشاركة في مجال الابتكار؛ بهدف تحسين وتطوير الابتكارات المقترحة، وفي المرحلة الأخيرة يتم طرح المبادرات المرشحة واختيار أفضل 3 ابتكارات في المجال الرقمي. وزارة الموارد البشرية ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة ديفوتيم السعودية المحدودة الراغبين في المشاركة إلى تقديم أفكارهم التقنية المبتكرة من خلال الدخول والتسجيل على المنصة من خلال هذا الـــــرابـــــــط.

وسيستمر استقبال المشاركات حتى تاريخ 22 يونيو.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال المبادرة إلى تعزيز التقنية والابتكار في المملكة، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير المواهب وتعزيز دور الكوادر الوطنية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال. الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة وهاكاثون "الابتكار للتغيير نحو الأفضل" (innovate 4 impact), وذلك بالتعاون مع شركة ديفوتيم السعودية المحدودة.وتهدف تشجيع ودعم السعوديين من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل إلى الإبداع والابتكار في توفير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الوزارة الرقمية لتحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين.وتتكون المبادرة من ثلاث مراحل رئيسية، تتضمن المرحلة الأولى منها مرحلة الهاكاثون التي تشمل على تحديات رقمية متنوعة, يتم طرحها من قبل الوزارة بمشاركة 1000 فريق, ويجري خلالها تقييم ومراجعة جميع مشاركات الفرق وحصرها واختيار أبرزها, وعرضها على لجنة من الخبراء لتقييمها من حيث قابلية التطبيق والتنفيذ.فيما تشمل المرحلة الثانية عقد ورش عمل شاملة ومتنوعة للفرق المشاركة في مجال الابتكار؛ بهدف تحسين وتطوير الابتكارات المقترحة، وفي المرحلة الأخيرة يتم طرح المبادرات المرشحة واختيار أفضل 3 ابتكارات في المجال الرقمي.ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة ديفوتيم السعودية المحدودة الراغبين في المشاركة إلى تقديم أفكارهم التقنية المبتكرة من خلال الدخول والتسجيل على المنصة من خلال هذا الـــــرابـــــــط.وسيستمر استقبال المشاركات حتى تاريخ 22 يونيو.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال المبادرة إلى تعزيز التقنية والابتكار في المملكة، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير المواهب وتعزيز دور الكوادر الوطنية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.