شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا الخميس.. "الأرصاد" يستعرض أبرز التأثيرات المناخية في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​​ينظم المركز الوطني للأرصاد صباح غد الخميس بمقره الرئيس في جدة، ورشة علمية بعنوان (الأثر المناخي في حج 1445هـ) لاستعراض أبرز التأثيرات المناخية على المشاعر المقدسة بمشاركة الجهات المعنية الحكومية والميدانية العاملة في موسم الحج.

وتهدف الورشة إلى إطلاع الجهات المشاركة على أحدث التقارير المناخية والتنبؤات الجوية والسيناريوهات والآثار المترتبة على ذلك.

بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والميدانية العاملة في موسم الحج، للإسهام في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة والاستفادة من المعلومات المناخي، وذلك في إطار رفع الجاهزية واستعداد المركز لأعمال حج هذا العام. تسخير الإمكانيات والتجهيزات الحديثة ويعمل المركز في موسم حج كل عام على تسخير كل الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله، والتي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي.

إضافة الى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة بالمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، وغرفة العمليات المتكاملة بمشعر منىوالتي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام. برامج توعوية للحجاج كما يجند المركز طاقاته الإعلامية والتوعوية خلال موسم الحج من كل عام، عبر مركز إعلامي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية.

ويقدم المركز برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، ويبث نشرات الطقس اليومية، إضافة الى رسائل توعوية بعدة لغات، لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تيسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس.

إضافة إلى تسيير معدات وتقنيات رفع الجاهزية وإطلاق نافذة خاصة بمعلومات الطقس، مع عقد شراكات مبكرة مع القطاعات المعنية بتسيير وتنظيم أعمال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، لتوفير المعلومات الأرصادية والمناخية المبكرة، وإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية.