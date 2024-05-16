شكرا لقرائتكم خبر عن لوس أنجلوس.. الأكلات السعودية تتألق في "آيسف 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط تأهب شباب وفتيات المملكة للتنافس مع أكثر من 70 منتخبا دوليًا في مجالات العلوم والهندسة، لم تغب الثقافة السعودية عن مرافقتهم في رحلتهم العلمية إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للمشاركة في معرض آيسف الدولي 2024.

تمثل ذلك في عدة أوجه، ما بين حسن تعاملٍ وخلق، وأزياء تمثل هويتنا، وأطعمةٍ تنقل صورة مبسطة عن موائدنا في مقدمتها الكليجا والتمر الذي احتضنها جناح موهبة وجذبت زوارة.

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تصميم فريد

الحضور اللافت للجناح السعودي داخل المعرض جذب الأنظار إليه بتصميمه الفريد النابع من ثقافتنا السعودية وتنوعه بمأكولات الضيافة التقليدية المتمثلة بالتمر، الكليجا، والمعمول والقهوة السعودية، ما أتاح الفرصة للفريق السعودي للتعريف بتلك المأكولات، من حيث المكونات وطرق الإعداد، ولتسليط الضوء على الصناعات التحويلية التي تستند إلى التمور، والتي تعد المملكة أبرز مصدريها عالميًا.



كما يتجذر كل من الكليجا والمعمول في الثقافة السعودية، إذ تنتقل وصفات هذه الأطباق عبر الأجيال.

ونظرًا إلى أهمية الطعام كجزء لا يتجزأ من ثقافات الشعوب وتاريخها، تبادر المملكة بمشاريع لحفظ وتوثيق هذه الوصفات، وهو ما عزز حضور هذه الأطباق في المعارض الدولية من فهم واحترام التراث السعودي وتميزه عالميًا.