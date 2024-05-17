شكرا لقرائتكم خبر عن خطباء الجوامع يوضوحون للناس أحكام الحج والحكم الشرعي للذهاب دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توحدت خطب اليوم الجمعة، التاسع من شهر ذو القعدة 1445هـ في جميع جوامع المملكة لتوعية الناس بأحكام الحج والحكم الشرعي للحج بدون تصريح وفقاً للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء، وذلك إنفاذاً للتوجيه الذي أصدره معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بأن تكون خطبة الجمعة للحديث عن هذا الموضوع.

وقد تناول الخطباء مجموعة من المسائل المتعلقة بأحكام الحج والنسك، وإرشاد من عزم على الحج لأن يكون حجّه مبروراً، للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (والْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ) رواه البخاري ومسلم. الالتزام بأحكام الحج كما نبه خطباء الجوامع على أهمية أن يتعلم من عزم على الحج صفته ويبصَّر نفسه بأحكام نسكه من خلال القراءة والسماع لما صدر عن العلماء المعتبرين في صفة الحج كما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وأن ينشغل الحاج بذكر الله وطاعته ويبتعد عن الرفث والفسوق والجدال؛ لأنه في عبادة عظيمة، ينبغي له احترامها وصيانتها لقوله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} وكذلك قول النبي ﷺ: (مَن حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَومِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ).

كما أكدوا على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة باستخراج التصريح لمن أراد الحج، مشيرين إلى ما ورد عن هيئة كبار العلماء من عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وبيان أن من حج بلا تصريح فهو آثم لمخالفته أمر ولي الأمر، ولما في ذلك من الإضرار بعموم الحجاج، مستدلين بقوله تعالى في محكم كتابه : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)، وكذلك أوضح الخطباء ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من ولي الأمر لتنظيم الحج وتيسيره للناس مبينين أن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل، مستشهدين بقول الله سبحانه وتعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القلوب} .

كما أشار الخطباء لما ورد في البيان الصادر من هيئة كبار العلماء بأن المكلف إذا لم يتمكن من استخراج تصريح الحج لحج الفريضة فإنه في حكم عدم المستطيع ؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وقوله سبحانه : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.