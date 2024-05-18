سفير المملكة بإندونيسيا: "طريق مكة" تعكس ريادة المملكة للعالم الإسلامي

حاج باكستاني من #مطار_إسلام_آباد أحببت #السعودية قبل الوصول إليها بسبب تعامل موظفي #الجوازات من خلال مبادرة #طريق_مكة



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