تنمية مهارات طالبات ماجستير الأنظمة بآفاق التحكيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة أم القرى ملتقى علميا بحثيا لطالبات ماجستير الأنظمة بعنوان «آفاق التحكيم»؛ الذي يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم، وتنمية مهارات الطالبات؛ بما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم؛ عبر جلسات حوارية ومعرض، وأوراق علمية تجيد واقع الأنظمة المعمول بها في المملكة. وأوضح عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة الدكتور علي الحذيفي أن الملتقى يأتي في إطار جهود الكلية لتجويد مخرجات البحث العلمي، و تنمية مهارات الطلاب؛ لتحسين جودة مخرجات التعليم بما يواكب رؤية السعودية 2030، ويحقق مستهدفات خطة جامعة أم القرى الاستراتيجية 2027، ودورها الرائد في المشاركة ضمن مسابقات التحكيم الدولي على مدى 4 سنوات متتالية.

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