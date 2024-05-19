الأسبوع في 7 صور: عملية اغتيال لمسؤول أوروبي كبير.. ويهود يحرقون علم إسرائيل

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محمد بن مسعود - الدمام - أعضاء من اليهود الحسيديين المناهضين للصهيونية يحرقون العلم الإسرائيلي في القدس خلال مسيرة ضد إنشاء إسرائيل رونالدو شيميدت/ فرانس برس

حراس الأمن يسارعون بنقل رئيس الوزراء السلوفاكي بعد تعرضه إلى عملية اغتيال رادوفان ستوكلاسا/ رويترز

تفجير عبوات ناسفة في جزء من جسر فرانسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور الأمريكية لتحرير السفينة العالقة به ليا ميليس/ رويترز

مشهد مهيب للمنازل التي تقع على سفوح حي جالوسي في بورت أوبرنس بدولة هايتي رامون اسبينوزا/ أسوشيتد برس

فلسطينيون يجلسون في أسى أمام منزلهم المدمرة في خان يونس بقطاع غزة محمد سالم/ رويترز

فلسطينيون يحملون أغراضهم خلال عودتهم إلى منازلهم المدمرة في حي الزيتون بعد انسحاب قوات الاحتلال منه محمود عيسى/ رويترز

نشاط بركاني مهيب لبركان فيلاريكا في تشيلي كريستوبال سافيدرا إسكوبار/ رويترز

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