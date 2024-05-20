شكرا لقرائتكم خبر عن موسم حج 1445هـ.. خطة شاملة لضمان سلامة غذاء الحجاج وأدويتهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن خطتها الشاملة لضمان سلامة وجودة غذاء الحجاج وأدويتهم ومنتجاتهم الطبية خلال موسم حج عام 1445هـ.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية لتسخير الإمكانات كافة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
أيضا تتابع المنتجات الخاضعة لرقابتها الواردة مع مكاتب شؤون الحج عبر الشحن الجوي في منفذي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
يضاف إلى ذلك تقديم برامج ورسائل توعوية بعدة لغات حول سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وإعداد الدراسات الميدانية ذات العلاقة.
وبدأت "الغذاء والدواء" استعداداتها مبكرًا لتقديم أفضل الخدمات والممارسات للقيام بالمهام الرقابية على المنتجات الخاضعة لإشرافها، إضافةً إلى المشاركة في اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية للإسهام في توفير الظروف المثالية لضيوف الرحمن.
يأتي ذلك انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية لتسخير الإمكانات كافة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
خدمات الحجاج خلال موسم حج عام 1445هوتشارك "الغذاء والدواء" في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لإشرافها، وعلى منشآت الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وكذلك مطابخ الإعاشة، والمقار الطبية الموسمية لمكاتب شؤون الحجاج.
أيضا تتابع المنتجات الخاضعة لرقابتها الواردة مع مكاتب شؤون الحج عبر الشحن الجوي في منفذي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
يضاف إلى ذلك تقديم برامج ورسائل توعوية بعدة لغات حول سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وإعداد الدراسات الميدانية ذات العلاقة.
توفير الظروف المثالية لضيوف الرحمنكما تنظم ورش عمل للعاملين في المطابخ المؤهلة بمجال إعداد الأطعمة للتأكد من التزامها بتوفر كافة الاشتراطات الصحية، وضمان تقديم وجبات سليمة وذلك بالتعاون مع أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.
وبدأت "الغذاء والدواء" استعداداتها مبكرًا لتقديم أفضل الخدمات والممارسات للقيام بالمهام الرقابية على المنتجات الخاضعة لإشرافها، إضافةً إلى المشاركة في اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية للإسهام في توفير الظروف المثالية لضيوف الرحمن.
يأتي ذلك انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.