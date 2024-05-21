تراند اليوم : "رفضنا نعطيها الفستان عندما طلبته" .. مصمم أزياء يرد على ملكة كابلي حول سبب عدم حضورها مهرجان كان بفستان من تصميمه

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صحيفة الخليج 365: نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ملكة كابلي فيديو وصور من كواليس استعدادها لمهرجان كان 2024، وأشارت إلى أنها اضطرت لاستبدال فستانها بعد أن أفسدته التعديلات.
وقالت ملكة كابلي: "فستاني كان من عند رامي قاضي، وخرب هم يعدلون مقاسه للأسف، ما عليكم، متفائلة".
وبعد منشور ملكة كابلي نشر رامي القاضي رده الذي أحرج به ملكة كابلي كاشفاً أنه رفض أن يعطيها الفستان عندما طلبته قائلاً: "عندما تقول لا لبعض المؤثرين ولا يتقبلونها، فيتهمونك بالتعديلات السيئة"، وأنهى المنشور بضحكة.