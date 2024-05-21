تراند اليوم : "رفضنا نعطيها الفستان عندما طلبته" .. مصمم أزياء يرد على ملكة كابلي حول سبب عدم حضورها مهرجان كان بفستان من تصميمه

صحيفة الخليج 365: نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ملكة كابلي فيديو وصور من كواليس استعدادها لمهرجان كان 2024، وأشارت إلى أنها اضطرت لاستبدال فستانها بعد أن أفسدته التعديلات.

وقالت ملكة كابلي: "فستاني كان من عند رامي قاضي، وخرب هم يعدلون مقاسه للأسف، ما عليكم، متفائلة".