السعودية | البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يضع حجر الأساس لمشروع مستشفى سباح في محافظة أبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم، حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى سباح في مديرية سباح بمحافظة أبين، الذي يأتي ضمن مشاريع ومبادرات البرنامج في دعم قطاع الصحة، للإسهام في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.

وسيتضمّن المستشفى عدة مرافق، تشمل أقسام النساء والولادة ورعاية الأمومة والطفولة، وغرف التنويم والعمليات والطوارئ، كما يضم عددًا من العيادات مثل عيادات الباطنة والأسنان والأذن والأنف والحنجرة، مع توفيره غرفًا للأشعة والمختبرات.

كما سيتضمن المشروع تجهيز المستشفى بأجهزة المختبر والأشعة والتعقيم، وتوفير الأجهزة المخصصة للعمليات الجراحية، وسيسهم في تحقيق مستهدفات وصول خدمات الرعاية الصحية مختلف المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عمل على تحسين المرافق الصحية ورفع كفاءتها من خلال بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، ضمن أكثر من 34 مشروعًا ومبادرة لدعم القطاع الصحي، استفاد منها أكثر من 4.4 ملايين مستفيد.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت 229 مشروعًا ومبادرة تنموية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.