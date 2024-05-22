السعودية | “الشؤون الإسلامية” تواصل تنفيذ الدورة العلمية الموحدة في مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، تنظيم الدورة العلمية الموحدة في موسم حج 1445هـ، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، وتستمر خمسة أيام في عدد من الجوامع والمساجد في جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن أعمال وبرامج الوزارة الدعوية المتنوعة المتزامنة مع حج هذا العام.

وتتناول الدورة جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وشرح عدد من المتون العلمية تشمل دروس علمية في كتاب الحج، وتفسير آيات الحج ، وتفسير قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، حيث يقدمها عدد من العلماء والدعاة والأكاديميين.

ويأتي تنظيم الدورة العلمية الموحدة تحقيقاً لرسالة الوزارة السامية في نشر العلم الشرعي من مصادره وفق منهج يقوم على مبادئ الاعتدال والوسطية، حيث تستهدف الدورة الوصول إلى أكثر من مليوني مصلِ ومستفيد ومشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر من مختلف شرائح المجتمع، وكذلك طلاب وطالبات العلم والدعاة والداعيات وطلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية.