شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الباكستاني: "مبادرة طريق مكة" نالت استحسان المسلمين بالعالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد قنصل ومدير عام المديرية العامة للحج الباكستاني في المملكة عبدالوهاب سومرو، أن المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها كل عامٍ لتسهيل رحلة الحج، وتطرح مبادرات جديدة لتحسين عملية الحج داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن أولى رحلات الحج الواصلة إلى المملكة من الجمهورية الباكستانية الإسلامية في 9 مايو 2024 إلى المدينة المنورة، وذلك عبر مبادرة "طريق مكة"؛ مشيرًا إلى حجم التسهيلات المقدمة ودرجات الراحة التي وصل من خلالها الحجاج إلى مطار المدينة المنورة.
وأشار إلى أن المبادرة نالت استحسان المسلمين في جميع أنحاء العالم. وعبر قنصل ومدير عام المديرية العامة للحج الباكستاني في المملكة عن سعدته بهذه المبادرة التي انطلقت في أولى أعوامها من باكستان، لتنتشر بسرعة إلى عواصم العالم الأخرى بهدف تسهيل إجراءات الخدمات لحجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، مؤكدًا أنه سيتم وصول ما يقرب من 65000 ألف حاج من باكستان لأداء مناسك الحج.
وأوضح أن أولى رحلات الحج الواصلة إلى المملكة من الجمهورية الباكستانية الإسلامية في 9 مايو 2024 إلى المدينة المنورة، وذلك عبر مبادرة "طريق مكة"؛ مشيرًا إلى حجم التسهيلات المقدمة ودرجات الراحة التي وصل من خلالها الحجاج إلى مطار المدينة المنورة.
أداء مناسك الحجوأضاف سومرو أنه في هذا العام، أطلقت المملكة توسعاً جديداً لمبادرة "طريق مكة" من مدينة كراتشي الباكستانية أيضًا؛ إذ تعد المدينة الثانية في باكستان بعد العاصمة إسلام آباد، التي يتم فيها إطلاق هذه المبادرة، متأملاً أن يتم توسيع نطاق المبادرة في باكستان العام المقبل لتشمل عواصم المقاطعات الباكستانية الكبرى مثل لاهور وبيشاور وكويتا.
وأشار إلى أن المبادرة نالت استحسان المسلمين في جميع أنحاء العالم. وعبر قنصل ومدير عام المديرية العامة للحج الباكستاني في المملكة عن سعدته بهذه المبادرة التي انطلقت في أولى أعوامها من باكستان، لتنتشر بسرعة إلى عواصم العالم الأخرى بهدف تسهيل إجراءات الخدمات لحجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، مؤكدًا أنه سيتم وصول ما يقرب من 65000 ألف حاج من باكستان لأداء مناسك الحج.