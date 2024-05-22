وزير الداخلية يدشن هوية بوابة سلامة المطورة في الدفاع المدني

تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، سير العمل في المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر المديرية بالرياض.

ودشن الوزير خلال الزيارة، هوية بوابة سلامة المطورة، التي تمكن منشآت القطاع العام والخاص الاستفادة من إجراءات التراخيص وفق منظومة إلكترونية متكاملة مع عدة جهات حكومية؛ وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمر وتحقيق البيئة الآمنة بالمنشآت من خلال توفير إجراءات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق. كما دشن سموه خلال حفل أعد بهذه المناسبة عددًا من الخدمات الإلكترونية التي شملت خدمة تعديل وتمديد التراخيص، وخدمة بيان رحلة المستثمر، ليصل بذلك عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة سلامة من خلال منصة أبشر أعمال 34 خدمة.

وكان وزير الداخلية قد استعرض عدداً من الآليات الحديثة، والفرق المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفق أحدث التجهيزات الفنية العالمية والخدمات التقنية الحديثة، واستمع إلى شرح موجز قدمه مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج عن الجهود التي نفذتها المديرية خلال العام 2023م، والمستهدفات للعام 2024 ـ 2025م.