شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات ضبط 3 معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية.
وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات ضبط 3 معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية.
وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.