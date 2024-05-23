شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات ضبط 3 معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. الإبلاغ عن المخالفين وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.