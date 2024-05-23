شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج العراقيون يشيدون بروعة خدمات منفذ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل

استقبال أولى أفواج

الدمام - شريف احمد - أشاد حجاج بيت الله الحرام القادمون من جمهورية العراق الشقيقة، بالخدمات والتجهيزات التكاملية العالية فور وصولهم منفذ جديدة عرعر البري الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية.ووجهوا شكرهم وامتنانهم إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الرعاية التكاملية من مختلف الأجهزة الحكومية والخدمية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج.وثمنوا ما وجدوه من تعامل طيب وترحيب وتيسير في الإجراءات، سائلين الله تعالى أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه.

واستقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر أمس الأربعاء، أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.



وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

منفذ جديدة عرعر

ويعد المنفذ بوابة اقتصادية لوجستية إقليمية للجزء الشمالي من المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، حيث طُوِّر المنفذ تجارياً مؤخراً، بالإضافة إلى استقبال حجاج بيت الله الحرام سنويًا.

وجُهز "منفذ جديدة عرعر" مؤخرًا بصالة المسافرين، التي تم تطويرها على مساحة 9000 متر مربعٍ, وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف مسافر، وأكثر من 400 حافلة يوميًا، حيث خصص 68 كاونتراً للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.