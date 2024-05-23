"بنتي مبتعرفش تعوم".. شاهد: أم مصرية تصرخ على ابنتها الغارقة في حادث سقوط باص بنهر النيل في الجيزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، أم مصرية تصرخ وتبكي بعد فقدان ابنتها في حادث غرق ميكروباص "معدية أبو غالب"، والذي راح ضحيته عدد من الفتيات العاملات في جني المحاصيل.

وشوهد الأم تركض خلال بحثها عن ابنتها الغارقة، قائلة:"بنتي مبتعرفش تعوم ومحشورة في قاع البحر".

ولوحظ في المقطع عدد من ذوي الغارقين وهم ينتظرون طفو جثامين أبنائهم من أجل دفنهم وإقامة مراسم العزاء لهم.

الجدير بالذكر كشفت التحريات الأولية، أن الحادث نتج عنه 15 حالة وفاة، وتم استخراج 3 جثث منهم حتى الآن ويجري البحث عن باقي الجثامين.