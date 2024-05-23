شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. 90 عارض و50 ساعة تدريبية في معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق مطلع الأسبوع القادم معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز تحت شعار "نحو استدامة الأثر" والذي تنظمه جمعية المبادرات المتميزة بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، بقاعة المؤتمرات والاحتفالات بجامعة جدة.ويهدف المعرض إلى استعراض المشاريع التعليمية المشاركة في الجائزة طيلة العشر سنوات، وإبرازها للمجتمع التعليمي والزوار من المهتمين بالتعليم والاستثمار.وقال المشرف العام على جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، أسامة الخريجي: "يهدف المعرض الى تسليط الضوء على المشاريع الريادية المقدمة من المعلمين والمعلمات لتحويلها الى مشاريع استثمارية مميزة من خلال مسرعة التعليم الأولى على مستوى المملكة، وتعريف المجتمع التعليمي بالمشاريع التعليمية المميزة والمطبقة داخل الميدان التعليمي من المعلمين والمعلمات".تجربة ثرية للمشاركينذكر أن الإثراء التدريبي وتطوير مهارات المعلمين والمعلمات أحد فعاليات المعرض والتي سيحظى بها الزائرين للمعرض من المعلمين، أيضًا اطلاع المستثمرين من رجال الأعمال على الفرص الاستثمارية من خلال المشاريع التعليمية، وتقديم تجربة ثرية للمشاركين، وفتح نافذة لهم في ريادة الأعمال.وأشار "الخريجي" إلى أن المعرض يحوي عدة أجنحه تتمثل في جناح العارضين بتواجد أكثر من 90 عارض، وجناح (منصة المُلهمين) يقدم مشاركات وتجارب ملهمة من قيادات المجتمع بحضور أكثر من 10 متحدثين بارزين في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة الى جناح القاعات التدريبة بتقديم أكثر من 50 ساعة تدريبية تحت إشراف إدارة الأداء التعليمي بتعليم جدة، وجناح لتوقيع عدداً من الاتفاقيات والشراكات والتي ستسهم في تقديم وتسهيل العديد من المبادرات والخدمات للمعلمين والطلاب، إضافة الى عروض فنية مصاحبة للمعرض مقدمة من جمعية الثقافة والفنون من التراث السعودي ومركز روائع الموسيقى.