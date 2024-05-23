شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| طالبة تبتكر سوارًا ذكيًا يربط الطب الصيني القديم بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل



الطب الصيني القديم

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الدمام - شريف احمد - ابتكرت الطالبة إيثار الميدني، طالبة الهندسة الطبية بجامعة الملك فيصل، سوارًا ذكيًا يرتدى على المعصم، ويحتوي على نقاط الضغط المحددة في الطب الصيني القديم.ويتميز السوار الذكي بفكرته المبتكرة التي تربط بين تقنية الطب الصيني القديم وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. ويُقدم السوار إمكانيات هائلة في مجال الطب الوقائي، حيث يُمكن استخدامه كأداة مساعدة للأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق ومشاكل ضربات القلب، أو كوسيلة للحفاظ على الصحة العامة وتحسين الدورة الدموية.وعرضت الطالبة ابتكارها في معرض ”افق“ المصاحب لهاكاثون الابتكار الصحي والذكاء الاصطناعي والذي أقيم مؤخرًا بجامعة الملك فيصل في نسخته الأولى.قالت الميدني: ”يستخدم الجهاز المقدم تقنية الطب الصيني القديم في سواره، ففي الطب الصيني القديم توجد نقاط في الجسم عند الضغط عليها سواء بالأصبع أو بالإبرة تعطي ردة فعل إيجابية للجسم".وتابعت "يستهدف هذا الجهاز نقطة “الرسق” في حال الضغط عليها باستمرار لمدة دقيقتين ستعطي شعورًا بالراحة وتعيد النبض العالي للمستوى الطبيعي، كما أن تصميم الجهاز سهل الاستخدام لمساعدة أي شخص على استخدامه بسهولة.“وأضافت: ”أثبتت الدراسات أن نقاط الضغط هذه فعالة في علاج العديد من الأمراض، مثل التوتر والقلق والأرق وآلام الظهر وآلام المفاصل، كما أنها تساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز جهاز المناعة.“وأشارت الميدني إلى أن السوار الذكي لا يزال قيد التطوير، وأنها تعمل على تحسينه وإضافة المزيد من الميزات إليه. كما أنها تتطلع إلى التعاون مع شركات طبية لتسويق السوار وإتاحته للمرضى.