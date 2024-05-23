شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تعثر على أمها الإندونيسية بعد 18 عاما على فراقهما .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت مواطنة تبلغ من العمر 27 عاما من العثور على والدتها الإندونيسية وذلك بعد افتراقهما منذ 18 عاما.

وذكرت “مها” أن والدها انفصل عن والدتها قبل عدة سنوات، وعادت الأخيرة إلى بلدتها في إندونيسا، مشيرة إلى أن يوتيوبر إندونيسي، يدعى نور حسن ويرايودا يعمل سائق على دراجته ساعدها في العثور على والدتها.

ولفتت إلى أن يوتيوبر يتنقل عبر دراجته النارية بين القرى ويصوّر الطرقات والأماكن والناس، وفي إحدى المرات شاهدت في أحد فيديوهاته اسم قرية والدتها، لتتمكن من مشاهدة منزل جدها في القرية الذي تحتفظ بتفاصيله منذ أن غادرت قرية والدتها آخر مرة وهي بعمر تسع سنوات تقريبًا.

وأشارت إلى أنها تواصل مع اليوتوبر الذي توجه في اليوم التالي، نحو المنزل مجددًا، واستطاعت الابنة أن تتحدث مع والدتها.