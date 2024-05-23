شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول طلائع حجاج باكستان إلى مكة ورحلات تستقبلهم بالهدايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية السيد شودري سالك حسين بالتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لحجاج دولة باكستان.



جاء ذلك خلال زيارته لمقر الجهة المستضيفة، واصفًا هذا الموسم بالمميز نظرا لما وجده من استعدادات مبكرة من قبل الحكومة السعودية، وما تقدمه من مبادرات جديدة ومتنوعه تسهم في تيسير تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.



استقبال مميز للحجاج

وأضاف أن الاجتماعات التي عقدت كانت واعدة للغاية، وأعطتهم الكثير من الثقة والحمد لله وهم راضون جدًا عن مستوى الخدمة.

وأثنى السيد شودري خلال مناقشة التحديات التي يواجهها حجاج باكستان بالتنظيمات التي تبعث رسائل اطمئنان لحجاجه .

واستقبلت الجهة المستضيفة الفوج الأول من حجاج باكستان البالغ عددهم قرابة 1200 حاج من أصل 70 ألف حاج باكستاني سيؤدون النسك هذا العام.



وأعدت مراكز الخدمة رقم (٢٥٤-٢٥٩-٢٦٣) برامج خاصة لاستقبال الفوج الأول من حجاج باكستان من خلال استقبالهم بالورود والهدايا وماء زمزم.



إثراء تجربة الحاج

وشهد حفل الاستقبال رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية أ. موفق خوج والرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع أ. أحمد تمار ونائبه أ. محمد الخزامي ، ومدير قطاع حجاج باكستان د. محمد صالح مير عالم ومدراء العمليات د. محمد حافظ وخالد وزرنه ومدراء المراكز.



وأفاد الرئيس التنفيذي للجهة المستضيفة أ. أحمد تمار عن جاهزيتهم لخدمة حجاج دولة باكستان من خلال الاستعداد المسبق لجميع مراحل الحج بداية من مرحلة ما قبل الوصول وحتى مرحلة الإغلاق والتقييم في رحلة ضيف الرحمن وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بإثراء تجربة الحاج وتقديم أجود الخدمات والتسهيلات ليؤدي النسك بسهولة ويسر وراحة وأمان.