بالأسماء: إدانة 5 مستثمرين وشركة محلية بمخالفة نظام السوق المالية وحصولهم على مكاسب غير مشروعة وإلزامهم بدفع 4.8 مليون ريال

صحيفة الخليج 365: أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية في ثلاث قرارات جزائية قطعية مختلفة، وهم:

‏-منصور بن فراج بن منصور أبوثنين.

‏-عبدالله بن سعيد بن محمد الزهراني.

‏-شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري.

‏-عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أبانمي.

‏-سلمان بن سعد بن محمد المالكي.

‏-موسى بن عبدالله بن برد الرويلي.